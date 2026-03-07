Fußball Hollywood-Club Wrexham verpasst Pokalsensation gegen Chelsea

Emirates FA Cup - Wrexham - Chelsea
Die Hollywood-Stars Mac (l) und Reynolds fieberten im Stadion mit.

Vor den Augen seiner prominenten Besitzer schnuppert der walisische Club am Coup gegen den Club-Weltmeister. Aber am Ende setzt sich Chelsea in Überzahl durch.

London (dpa) - Der AFC Wrexham und seine prominenten Miteigentümer Ryan Reynolds und Rob Mac haben im FA Cup knapp eine Sensation gegen Club-Weltmeister FC Chelsea verpasst. Zweimal führte der Zweitligist aus Wales in der fünften Runde des ehrwürdigen Wettbewerbs gegen die Londoner, musste sich aber am Ende 2:4 (1:1, 2:2) nach Verlängerung geschlagen geben.

Im heimischen Racecourse Ground trafen Sam Smith (18. Minuten) und Callum Doyle (78.) vor den Augen der mitfiebernden Hollywood-Stars für Wrexham. Ein Eigentor von Keeper Arthur Okonkwo (40.) und ein Treffer von Joshua Acheampong (82.) brachten den früheren Champions-League-Sieger zurück. In der Nachspielzeit sah George Dobson (90.+3) bei den Walisern die Rote Karte.

Alejandro Garnacho (96.) brachte den Premier-League-Club in der Verlängerung erstmals in Führung. Der vermeintliche Ausgleich von Lewis Brunt zählte nach Intervention des VAR wegen Abseitsstellung nicht. João Pedro (120.+5) besorgte den Endstand.

Chelsea musste sich zweimal nach einem Rückstand zurückkämpfen.

Durchmarsch aus der fünften Liga

2021 hatten Reynolds und McElhenney den traditionsreichen Club, der am englischen Ligabetrieb teilnimmt, für 2,5 Millionen Dollar übernommen. Durch die FX-Dokumentation «Welcome to Wrexham» wurde er weltbekannt. In der Folge gelang der Durchmarsch von der fünfthöchsten Spielklasse in die 2. Liga. In dieser Spielzeit hat Wrexham Chancen auf die Playoff-Spiele zur Premier League.

In den restlichen Partien setzten sich die Favoriten durch. Arsenal und Kai Havertz schlugen Mansfield Town 2:1. Der FC Liverpool schaltete mit dem eingewechselten Florian Wirtz die Wolverhampton Wanderers mit 3:1 aus.

