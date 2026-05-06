Fußball Hohe Ticketpreise: UN-Chef wünscht sich «zugänglichere» WM

UN-Generalsekretär Guterres
UN-Generalsekretär Guterres wünscht sich eine zugänglichere WM. (Archivbild)

Von vielen Seiten kommt Kritik an den hohen Ticketpreisen für die anstehende Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Jetzt reiht sich auch der UN-Generalsekretär dazu.

New York (dpa) - Angesichts hoher Ticketpreise für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat sich UN-Generalsekretär António Guterres dafür ausgesprochen, das Fußball-Spektakel «zugänglicher» zu machen. Er wisse nicht, ob Guterres zu einem Spiel gehen werde, sagte sein Sprecher am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. «Wir würden alle gerne sehen, dass die Spiele für mehr Menschen zugänglicher wären.»

Karten für das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am 11. Juli in Mexiko-Stadt wurden beispielsweise für 2.985 Dollar (2.590 Euro) verkauft. Für das Finale am 19. Juli in East Rutherford sollten Tickets der teuersten Kategorie 10.990 Dollar (9.535 Euro) kosten. An den hohen Ticketpreisen gibt es bereits von vielen Seiten scharfe Kritik.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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