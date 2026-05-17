Fährt Manuel Neuer doch noch zur Weltmeisterschaft? Das ist auch bei der Meisterfeier des FC Bayern eine große Frage. Erstmal muss der Torhüter aber pausieren.

München (dpa) - Uli Hoeneß würde sich über ein Nationalmannschafts-Comeback von Manuel Neuer für die Fußball-Weltmeisterschaft freuen. «Also wenn er sich dazu entscheidet und der Trainer auch, dann würde ich das sehr begrüßen, obwohl mir der (Oliver) Baumann sehr leidtut», sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München beim Besuch des Rathauses anlässlich der Meisterfeier.

«Ich wundere mich, dass man das Thema nicht früher geklärt hat», sagte Hoeneß im BR Fernsehen. Neuer muss wegen muskulärer Probleme aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln in der linken Wade vorerst kürzertreten. «Ich hätte keine Angst vor eine Bierdusche gehabt», sagte Neuer im BR. Er habe ein «bisschen Wadenprobleme» gehabt und habe kein Risiko eingehen wollen. Zu seinen WM-Chancen äußerte sich der 40-Jährige am Mikrofon nicht.

Kehrt Manuel Neuer ins DFB-Tor zurück? Foto: Sven Hoppe/dpa

Neuer oder Baumann? Nagelsmann hält sich zurück

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ein Comeback von Neuer im Nationalteam für die WM in diesem Sommer nicht mehr ausgeschlossen. Eine eindeutige Aussage vermied der Bundestrainer im ZDF-«Sportstudio» fünf Tage vor der Bekanntgabe des 26-Mann-Kaders allerdings. Oliver Baumann hatte zuvor nach dem letzten Saisonspiel mit der TSG Hoffenheim erklärt, dass er davon ausgehe, als Nummer eins zur WM zu fahren.

«Oliver Kahn hat sehr gut klar gesagt, dass es einfach wichtig ist für einen Torwart, dass man frühzeitig weiß, woran man ist. Und das wird im Fall Baumann oder im Fall Neuer jetzt kaum noch möglich sein», bemängelte Hoeneß. Baumann täte ihm leid. «Ich finde diesen Mann sehr sympathisch, toller Mann, und hat mit Hoffenheim eine große Saison gespielt», sagte der 74-Jährige. «Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht zu viel Unruhe gibt.»

Am Freitag hatte Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren trat er zurück. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Neuer muss erstmal kürzertreten

Ob Neuer im Pokalfinale spielen könne, werde sich erst in den kommenden Tagen zeigen, sagte Hoeneß. Beim 5:1 gegen die Kölner war Neuer vorzeitig vom Feld gegangen, weil er kein Risiko eingehen wolle.

Am 21. Mai will Nagelsmann seinen WM-Kader bekanntgeben. Mit Neuer? «Wenn Manuel das will, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Dann würde ich mich sehr freuen, und zwar für Deutschland, dass er dahinfährt», sagte Hoeneß. «Weil er der Beste ist.»