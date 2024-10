Seit Tagen sorgt heftiger Regen in Italien für große Probleme. Besonders betroffen ist Bologna. Dort wird am Samstag in der Serie A nicht gespielt.

Bologna (dpa) - Das für Samstag angesetzte Serie-A-Spiel zwischen dem FC Bologna und Ex-Meister AC Mailand ist wegen der heftigen Überschwemmungen abgesagt worden. Das entschied die Stadt Bologna, nachdem es in der Region Emilia-Romagna seit Tagen heftig geregnet hatte und viele Straßen unter Wasser stehen. Mehrere tausend Menschen musste ihre Häuser und Wohnungen sicherheitshalber verlassen. Ein neuer Termin für das Spiel ist noch nicht gefunden worden.