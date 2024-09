Bei der Heim-EM erzielt Kai Havertz zwei Elfmetertore. Auch gegen Ungarn trifft der Arsenal-Angreifer vom Punkt. Und doch bleibt seine Trefferquote im DFB-Team ein Rätsel.

Amsterdam (dpa) - Bei Kai Havertz war beim Knallerstart der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League irgendwie alles wie bei der Heim-EM im Sommer. Vom Elfmeterpunkt traf der 25-Jährige beim 5:0 gegen Ungarn einmal mehr ganz cool. Bei mehreren hochkarätigen Torchancen aus dem Spiel heraus agierte der Arsenal-Profi dagegen erneut unglücklich.

«Nach wie vor fehlt ihm manchmal das Abschlussglück», sagte Julian Nagelsmann. Einmal scheiterte Havertz am Torwart, zweimal traf er Aluminium. «Der Kopfball von Kai an die Latte und der Schuss an die Latte waren gut», sagte der Bundestrainer, der vor der Kraftprobe in Amsterdam mit dem EM-Halbfinalisten Niederlande am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) keine Zweifel an Havertz aufkommen lässt. Er bleibt natürlich gesetzt in der Offensive, in der er nach dem DFB-Rücktritt von Ilkay Gündogan nun eine zurückgezogenere Rolle einnimmt.

Havertz kann das DFB-Spiel prägen

Beim Heimturnier war es in puncto Effektivität ähnlich gewesen. Bei den EM-Siegen gegen Schottland (5:1) und Dänemark (2:0) übernahm Havertz jeweils erfolgreich Verantwortung als Elfmeterschütze. Und über diese zwei Tore hinaus? War bei ihm Fehlanzeige. Auch beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien agierte Havertz mehrmals glücklos im Abschluss.

Nagelsmann bescheinigt dem erfolgreichsten Torschützen im DFB-Kader (19 Treffer in 52 Länderspielen) auf mehreren Positionen Weltklasseniveau mitzubringen. Daraus leitet der Bundestrainer ab: «Kai ist in einem sehr guten Alter und hat das Potenzial, das Bild der Mannschaft mitzuprägen.» Für ihn ist Havertz ein wichtiger Baustein für die WM 2026.

Kapitän Joshua Kimmich würde seinem Stellvertreter jedes Tor «gönnen», wie er nach dem Nations-League-Auftakt gegen Ungarn sagte. Aber auch so sei Havertz in der Offensive «momentan für uns unersetzbar». Vielleicht platzt der Knoten bei Havertz ja in Amsterdam.