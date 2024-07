Nach dem 1:2 gegen Spanien bei der EM teilt Kai Havertz seine Gedanken mit den deutschen Fans. Die Enttäuschung ist auch bei ihm groß.

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sich nach dem Aus im Viertelfinale der Heim-EM an die deutschen Fans gewandt. «Ich bin sehr enttäuscht über das Ausscheiden aus dem Turnier», schrieb der 25 Jahre alte Offensivspieler auf der Onlineplattform X. «Wir sind mit der Hoffnung und dem Traum, ein Heimturnier zu gewinnen, in dieses Turnier gegangen.» Beim 1:2 am Freitag gegen Spanien hatte auch Havertz eine große Torchance vergeben.

Bei den Fans der DFB-Elf bedankte sich der Spieler des FC Arsenal ausdrücklich, die Unterstützung im Stadion und im ganzen Land sei unglaublich gewesen: «Danke, dass ihr uns den ganzen Weg über unterstützt habt. Ich bin stolz auf die Mannschaft und alle, die an der Reise bis zu diesem Moment beteiligt waren. Wir haben eine tolle Mannschaft und werden gestärkt zurückkommen», teilte Havertz mit.

Ähnlich äußerte sich auch Ersatztorwart Marc-André ter Stegen. Auch ihn habe das Viertelfinalaus enttäuscht. «Es war ein sehr intensiver Kampf für beide Mannschaften mit dem glücklicheren Ende für Spanien», schrieb der Barça-Torhüter. «Vielen Dank an Deutschland für die einzigartige Erfahrung, die wir machen durften, und für die bedingungslose Unterstützung, die wir erhalten haben.»

Bei der EM blieb ter Stegen erneut nur die Rolle als zweiter Torhüter hinter Manuel Neuer, während Havertz bei allen fünf Spielen in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann stand. Gegen Auftaktgegner Schottland und im Achtelfinale gegen Dänemark traf der frühere Leverkusener jeweils per Elfmeter.