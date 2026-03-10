Kai Havertz hatte zuletzt viel Verletzungspech. Vor dem Spiel mit dem FC Arsenal in Leverkusen sagt er, was die Verletzungszeit für ihn mental besonders schwer gemacht hat.

Leverkusen (dpa) - Nationalspieler Kai Havertz fühlt sich nach mehreren Verletzungen in dieser Saison wieder komplett fit. «Ich bin zu 100 Prozent bereit, Spiele zu spielen», sagte der 26-Jährige, der mit dem FC Arsenal an diesem Mittwoch im Champions-League-Achtelfinale bei Bayer Leverkusen antritt (18.45 Uhr/ DAZN). «Ich kann es kaum erwarten, dem Team in den nächsten Monaten zu helfen.»

Havertz, der im vergangenen Frühjahr bereits mit einer Oberschenkelverletzung zu kämpfen gehabt hatte, verpasste zunächst mehr als die Hälfte der Saison wegen einer Knieverletzung. Dann hatte er Muskelprobleme. Zuletzt war der gebürtige Aachener hauptsächlich als Einwechselspieler eingesetzt worden. Er ist einer der großen Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer in den USA, Kanada und Mexiko.

Pause hat «neuen Hunger gegeben»

Die Erfahrung mit gleich mehreren Verletzungen war für Havertz neu. «Für mich war es einfach hart, weil ich diesen Schmerz vorher in meinem Leben noch nicht gespürt habe», sagte der Offensivspieler.

«Ich habe gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe, auf dem Platz sein, bei den Jungs zu sein», erklärte Havertz und ergänzte: «Dieses Gefühl, dass du nach den Spielen hast, wenn du mit den Jungs in der Kabine bist. Das habe ich so sehr vermisst. Das hat es für mich mental auch so schwer gemacht, weil ich nicht dabei sein konnte.» Dieses negative Gefühl hatte aber auch einen positiven Effekt: «Ich denke, es hat mir neuen Hunger gegeben», sagte Havertz.

Der vielseitige Fußballer kam als Zehnjähriger nach Leverkusen. Dort reifte er zum Nationalspieler. Schon am Tag vor dem Spiel gegen seinen alten Club sah er zahlreiche bekannte Gesichter. «Da kommen natürlich viele Erinnerungen hoch», sagte Havertz. «Für mich fühlt es sich an, als wäre ich gestern das letzte Mal hier gewesen.» 2020 wechselte er zunächst zum FC Chelsea, drei Jahre später zum FC Arsenal.