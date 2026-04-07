Fußball Havertz als Erlöser: Glänzende Halbfinal-Chancen für Arsenal

Sporting Lissabon - FC Arsenal
Kai Havertz traf zum späten 1:0-Sieg des FC Arsenal bei Sporting in Lissabon.

Der FC Arsenal sichert sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League einen späten Sieg bei Sporting Lissabon. Die Tür zum Halbfinale stößt Nationalspieler Kai Havertz in der Nachspielzeit auf.

Lissabon (dpa) - Dank Kai Havertz hat sich Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal im Viertelfinale der Champions League bei Sporting Lissabon eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Der Nationalspieler, der erst 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde, sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit für den 1:0 (0:0)-Siegtreffer im Hinspiel. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche in London statt.

Im Regen von Lissabon wurden die auf Ballkontrolle fokussierten Gunners vom portugiesischen Double-Sieger zu Beginn mächtig unter Druck gesetzt. Das führte bereits in der 6. Minute zur ersten richtig dicken Möglichkeit durch Linksverteidiger Maxi Araújo, der bei seinem wuchtigen Abschluss von der Strafraumkante die Latte traf. Arsenals Keeper David Raya war noch mit den Fingerspitzen dran.

Havertz kommt und behält die Nerven

Die Gäste aus England zeigten sich nach knapp einer Viertelstunde erstmals vor dem Sporting-Tor - und das natürlich über Standards. Einen scharf vor das portugiesische Tor gezogenen Freistoß von Kapitän Martin Ödegaard klärte Sporting auf der Linie zum Eckball, den Noni Madueke direkt an die Latte setzte.

Arsenal übernahm in der Folge noch stärker die Kontrolle und wollte vor allem das eigene Tor absichern. Die vermeintliche Führung pfiff der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert nach Kontakt mit VAR Bastian Dankert jedoch wegen einer Abseitsstellung zurück (64.). In der Nachspielzeit schlug Havertz freistehend vor dem Tor dann noch nervenstark zu.

Sporting Lissabon - FC Arsenal
Sporting-Stürmer Luis Suarez (r.) hatte gegen Arsenals Verteidiger einen schweren Stand.
Sporting Lissabon - FC Arsenal
Die Torlatte stand in der Anfangsphase auf beiden Seiten im Mittelpunkt.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mehr zum Thema
Champions League London FC Arsenal FC Arsenal London Sporting Lissabon Alle Themen
x