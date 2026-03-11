Mit der bislang wohl besten Saisonleistung und einem überragenden Fede Valverde gewinnt Real Madrid klar gegen Manchester City. Auch Bodö/Glimt und PSG stehen vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Madrid/ Paris (dpa) - Ein überragender Fede Valverde hat Real Madrid in Richtung Viertelfinale der Champions League geschossen, auch Norwegens Sensationsfußballer von FK Bodö/Glimt sind der nächsten Runde ganz nah. Valverde sorgte mit einem Hattrick praktisch im Alleingang für den 3:0 (3:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City. Die Norweger setzten sich ebenfalls mit 3:0 (2:0) gegen Sporting Lissabon durch. Zudem gewann Titelverteidiger Paris Saint-Germain in einem packenden Duell mit 5:2 (2:1) gegen den FC Chelsea.

Den spektakulärsten Auftritt des Abends aber hatte Real-Kapitän Valverde (20. Minute/27./42.), der gegen Manchester schon vor der Pause für klare Verhältnisse sorgte. Vinicius Junior hätte nach dem Seitenwechsel gar auf 4:0 stellen können, scheiterte aber mit einem Foulelfmeter an City-Torwart Gianluigi Donnarumma (57.).

Valverde profitierte von Fehlern in der City-Abwehr, anschließend vollendete er nach Vorarbeit von Vinicius Junior ins lange Eck. Der schönste Treffer aber war sein dritter, als er den Ball auf engstem Raum über City-Verteidiger Marc Guehi lupfte und erneut ins lange Eck traf.

Bodö/Glimt gelingt die nächste Sensation

Auch Bodö/Glimt hatte früh für klare Verhältnisse gesorgt. Sondre Brundstad Fet (32.) per Foulelfmeter, Ole Didrik Blomberg (45.+1) und Kasper Högh (71.) erzielten die Treffer gegen den portugiesischen Meister, der damit überraschend vor dem Aus steht.

Auch für Chelsea könnte es nach der Niederlage in Paris eng werden. Bradley Barcola (10.), Ousmane Dembélé (40.), Vitinha (74.) und Khvicha Kvaratskhelia (86./90.+4) trafen für die Gastgeber. Malo Gusto (28.) und Enzo Fernandez (57.) erzielten die Tore für die Engländer.