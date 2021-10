Hamburg (dpa) - Ex-Fußballprofi Jimmy Hartwig hofft, dass sich andere an den menschlichen Qualitäten von HSV-Idol Uwe Seeler ein Beispiel nehmen.

In einer Diskussionsrunde beim NDR in Hamburg nach der Vorführung des Films «Uwe Seeler - Einer von uns. Die Fußball-Legende wird 85» sagte Hartwig: «Man kann von solchen Menschen so viel lernen.» Dabei hob der frühere Abwehr- und Mittelfeldspieler vor allem die Bodenständigkeit des DFB-Ehrenspielführers und WM-Zweiten von 1966 hervor. Thema der Runde war: «Von «Einer von uns» zur «Ich-AG»: Wie sich der Fußball und seine Stars verändert haben.»

Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp, Olympiasiegerin von 2016, betonte: «Uwe Seeler ist eine Inspiration. Gerade die Bodenständigkeit, da können sich ganz, ganz viele Fußballer etwas abschauen.» Die Wolfsburgerin äußerte eine Hoffnung: «Es wäre natürlich auch schön, dass der Fußball, der er früher war mit so viel Leidenschaft und Herz und Liebe, dass der so ein bisschen wieder zurückkehrt.»

Reinhold Beckmann, der den Film zusammen mit Ole Zeisler gedreht hat, zitierte eine Aussage Seelers: «Wie schön ist es, normal zu sein.» Der 65 Jahre alte Fernsehmoderator meinte: «Das ist einer der schönsten Sätze in dem Film, wie er das ganz entspannt sagt. Das ist für mich einer der Kernsätze, der Lieblingssätze.» Das könne vielleicht nicht jeder leben, räumte Beckmann ein. «Aber für Uwe steht das so.»

Gezeigt worden ist der Film am vergangenen Dienstag in der ARD. Im NDR-Fernsehen läuft am 3. November (21.00 Uhr) eine Wiederholung. Zudem ist er in der Mediathek des Senders abrufbar. Seeler feiert am Freitag seinen 85. Geburtstag.

