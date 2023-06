Torjäger Harry Kane ist als Club-Legende bei Tottenham Hotspur heimatverbunden und mit seiner Jugendliebe verheiratet. Der vom FC Bayern München umworbene Fußballer mag ein besonderes Betthupferl.

Berlin (dpa) - England-Superstar Harry Kane soll von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München wechseln, um das große Mittelstürmer-Problem beim deutschen Rekordmeister zu lösen. Doch wie tickt der 29-jährige Fußballer auf und neben dem Platz?

Torjäger

Kane ist beidfüßig, kopfballstark, mit seinen 1,88 Metern wuchtig und ein Spieler mit Torinstinkt. Allein in der vergangenen Spielzeit kam er in 38 Liga-Partien auf 30 Treffer, nur Erling Haaland (36 Tore) von Meister Manchester City war besser. Mit insgesamt 213 Toren steht er in der ewigen Liste der besten Premier-League-Torschützen nur noch hinter Alan Shearer (260). 2016, 2017 und 2021 wurde Kane jeweils Torschützenkönig in der Premier League. Auch im Nationalteam trifft er verlässlich. Bei 84 Einsätzen erzielte er 58 Tore. Damit ist der Kapitän Top-Torjäger der Three Lions.

Lewandowski-Nachfolger

Für den FC Bayern München könnte Kane der Lewandowski-Nachfolger werden. Genau wie der rund fünf Jahre ältere Pole übernimmt Kane auf dem Feld die Rolle eines klassischen Neuners. Beide zählen mit ihrer Torstärke zu den besten Mittelstürmern der Welt. «Wenn ich mir die Neuner auf der Welt anschaue, sehe ich keinen, der besser ist», sagte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate über Kane.

Neuner mit der Nummer zehn

Nicht nur bei seinem Club füllt Kane die Rolle des Neuners aus. In der englischen Nationalmannschaft ziert die Nummer neun sogar sein Trikot. Bei Tottenham Hotspur konnte er sich mit einer anderen Nummer aber einen Traum erfüllen: «Als ich aufwuchs, waren (Roy) Keane und (Teddy) Sheringham meine Idole, und sie trugen das Trikot mit der Nummer 10. Deshalb war es immer mein Traum, es ebenfalls zu tragen», sagte der 29-Jährige.

Loyalität

Kane hat bisher nie außerhalb der Insel gekickt. Er wurde 1993 in London geboren und spielt seit 2004 für den in seiner Heimatstadt ansässigen Premier League Club Tottenham Hotspur. Er durchlief alle Jugendmannschaften und unterschrieb im Juli 2010 seinen ersten Profivertrag. «Der größte Teil meiner Familie waren Spurs-Fans, und ich bin 15 Minuten vom Stadion entfernt aufgewachsen, also werde ich immer ein Spurs-Fan sein», sagte der Stürmer über seinen Herzensverein. Bereits mehrfach hatte Kane Wechsel-Angebote. Doch bisher blieb er dem Verein treu: «Ich will eine Clublegende werden», sagte Kane 2015.

Privatmensch

Kane ist seit 2017 mit seiner Jugendliebe, der Fitness-Trainerin Katie Goodland, verheiratet. Die beiden lernten sich bereits zu Schulzeiten an der Chingford Foundation School in London kennen, die auch David Beckham besucht hat. 2017 machte Kane Goodland auf den Bahamas einen Antrag. Im Sommer 2019 folgte die Hochzeit. «Endlich darf ich meine beste Freundin heiraten! Ich liebe dich», schrieb Kane damals zu einem Hochzeitsfoto bei Instagram. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Außerdem zur Familie gehören die beiden Labradore Brady und Wilson, die Kane als NHL-Fan angeblich nach den Football-Spielern Tom Brady und Tavon Wilson benannte.

«Für mich ist das Überraschendste an Harry nicht nur das fußballerische, sondern wie er als Mensch ist. Er ist ein wirklich guter Mensch, ein guter Mann», sagte sein ehemaliger Trainer Antonio Conte über den Stürmer. Während der Fußballsaison verzichtet Kane komplett auf Alkohol, trinkt vor dem Schlafengehen eine Tasse Milch mit zwei Stück Zucker. Nach einem guten Spiel belohnt er sich gerne mal mit Pizza, Steak oder Pommes.