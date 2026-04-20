Jonathan Klinsmann hat es schlimm erwischt. Der Torwart, der im vergangenen Jahr für die Nationalmannschaft der USA nominiert wurde, fällt lange aus.

Palermo (dpa) - Torwart Jonathan Klinsmann hat sich bei einem Zusammenprall auf dem Fußballplatz den Halswirbel gebrochen. Für den Sohn von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann bedeutet die Verletzung das Saison-Aus.

Sein Club AC Cesena bestätigte die Fraktur. «Untersuchungen ergaben einen Bruch des ersten Halswirbels», hieß es in einer Mitteilung. Der 29-Jährige war im Auswärtsspiel in der italienischen Serie B gegen US Palermo (0:2) bei einer Abwehraktion am Samstag kurz vor Schluss mit einem gegnerischen Spieler zusammengeprallt und hatte einen Schlag auf den Kopf bekommen.

Weitere Untersuchungen stehen an

Dabei klang es zunächst gar nicht so schlimm: «Er hat eine Schnittwunde im Nackenbereich und wird von den Ärzten betreut, die uns hinsichtlich seines Allgemeinzustands beruhigt haben», sagte Trainer Ashley Cole nach dem Abpfiff. Klinsmann war nach der Partie ins Krankenhaus gebracht worden.

Von dort kam nun die schlimme Diagnose. Sein Club erklärte außerdem, dass der Torhüter sich nun weiteren Untersuchungen sowie einer neurochirurgischen Fachberatung unterziehen müsse.

Klinsmann 2025 erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert

Jonathan Klinsmann spielt seit Februar 2024 für Cesena, er war damals aus der Major League Soccer in den USA von LA Galaxy nach Italien gewechselt. Zwischen 2017 und 2019 stand Klinsmann bei Hertha BSC unter Vertrag. Im vergangenen Sommer wurde der 29-Jährige erstmals für die US-Nationalmannschaft nominiert, 2026 fehlte er bislang im Aufgebot.

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