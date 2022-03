Das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg wird am Ostersonntag stattfinden.

München (dpa) - Die Begegnung (12.30 Uhr) wird live in der ARD und bei Sky zu sehen sein, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Schon im vergangenen Jahr trafen beide Teams in der Runde der letzten Vier aufeinander. Wolfsburg setzte sich mit 2:0 durch und gewann später das Finale gegen Eintracht Frankfurt.

Im zweiten Halbfinale am Ostermontag (18.30 Uhr/Sky) treffen die Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen und der 1. FFC Turbine Potsdam aufeinander. Das Endspiel findet am 28. Mai im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.