München (dpa) - Präsident Herbert Hainer sieht den FC Bayern München nach dem Gewinn der 30. deutschen Meisterschaft für die nächsten Titelvorhaben bestens gerüstet.

«Wir haben jetzt die deutsche Meisterschaft gewonnen, stehen im DFB-Pokalfinale und sind in der Champions League mit einem Bein im Viertelfinale. Die Mannschaft ist individuell unheimlich gut besetzt und Hansi Flick hat sie zu einem Team geformt, das eine Menge Spielfreude und Qualität auf den Platz bringt», sagte der 65-Jährige in der «Abendzeitung». «Die Mannschaft ist so gut in Schuss, dass sie in der Lage ist, jeden Titel zu gewinnen. Man braucht immer das Quäntchen Glück, ansonsten bringt sie alles dazu mit.»

Das Pokalendspiel findet am 4. Juli in Berlin statt, Gegner ist dort Bayer Leverkusen. Das Champions-League-Finalturnier in Lissabon ist für den Zeitraum vom 12. bis 23. August terminiert.

Hainer hatte im vergangenen Jahr als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender die Nachfolge von Uli Hoeneß angetreten. Für den früheren Adidas-Chef ist die Meisterschaft der erste Titel in diesem Amt. «Das war ein tolles Erlebnis. Ich bin ja schon lange beim FC Bayern, seit 18 Jahren im Aufsichtsrat. Mein allererster Titel war es also nicht. Aber es ist trotzdem emotional, als Präsident den ersten Titel einzufahren. Es war ein schöner Abend», sagte Hainer.

Er lobte explizit noch einmal Trainer Hansi Flick. Er habe diesem persönlich gedankt «und ihm zu der Klasse-Leistung, die er mit der Mannschaft vollbracht hat, gratuliert», sagte Hainer. Acht Titel am Stück, die es derzeit sind, sollen nach seinem Wunsch nicht das Ende sein. «Der FC Bayern tritt immer an, um zu gewinnen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir die neunte und die zehnte Meisterschaft in Folge jetzt auch gewinnen.»