Erling Haaland ist wie einst Jürgen Klinsmann gleich in seiner Premieren-Saison in der Premier League von den Sportjournalisten zum «Fußballer des Jahres» in England gewählt worden.

Manchester (dpa) - Wie sein Club Manchester City am Freitag mitteilte, votierten mehr als 80 Prozent der mehr als 800 Mitglieder der «Football Writers' Association» für den 22 Jahre alten Stürmer. Haaland, der vor der laufenden Saison von Borussia Dortmund zu Man City gewechselt war, hat in bislang 34 Ligaspielen 35 Tore erzielt.

Mehrere Rekorde geknackt

Damit hat der Ausnahmestürmer schon vor Saisonschluss den Rekord von Alan Shearer und Andy Cole (je 34) übertroffen. Zugleich überbot er mit 51 Treffern die Bestmarke für die meisten Tore eines Premier-League-Spielers in allen Wettbewerben einer Saison. Diese hatten zuvor Mohamed Salah und Ruud van Nistelrooy (je 44) gemeinsam gehalten.

Haaland ist nach Ex-Weltmeister Klinsmann 1995 bei Tottenham Hotspur sowie Gianfranco Zola (1997) und Ruben Dias (2021) erst der vierte Spieler, der die Auszeichnung in seiner Debüt-Saison erhält.

«Den Football Writers' Award in meiner ersten Saison im englischen Fußball zu gewinnen, ist eine Ehre. Ich versuche jeden Tag, so gut wie möglich zu sein, und diese Anerkennung bedeutet mir sehr viel», sagte Haaland, der Trainer Pep Guardiola, seinem gesamten Team und dem Trainerstab dankte. «Alle waren so gut zu mir, seit ich hier bin, und ich habe noch nie mit solchen Top-Profis zusammengearbeitet.»