Der norwegische Stürmerstar Erling Haaland ist selbst kein großer Leser, sagt er. Trotzdem hat er das teuerste Buch in der Geschichte Norwegens gekauft. Was dahintersteckt.

Time (dpa) - Norwegens Stürmerstar Erling Haaland (25) hat das teuerste Buch in der Geschichte seines Landes gekauft. Gemeinsam mit seinem Vater Alf-Inge erwarb er laut der Nachrichtenagentur NTB schon im Dezember eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594 für 1,3 Millionen norwegische Kronen (knapp 116.000 Euro). Behalten will er es aber nicht. «Ich war nie ein großer Leser», sagte er laut einer Mitteilung seiner Heimatkommune Time. Dieser hat er das Buch nämlich jetzt dauerhaft überlassen, genauer gesagt der Bibliothek in der Stadt Bryne, in der Haaland aufgewachsen ist.

Eine Bedingung hat der Fußballstar von Manchester City aber gestellt. «Ich möchte, dass das Buch immer offen ausliegt, damit man über die lesen kann, die aus meiner Heimat, aus Bryne und Jæren, stammen», zitiert die Kommune Haaland. Es falle nämlich leichter, Lust aufs Lesen zu bekommen, wenn man sich in den beschriebenen Personen wiedererkenne. «Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.»

Mit dem Buch soll im kommenden Schuljahr ein Lesewettbewerb an Schulen in der Kommune verbunden sein. Der Preis: ein Besuch des Osloer Fußballstadions Ullevaal zu einem Spiel mit Haaland und der norwegischen Nationalmannschaft.