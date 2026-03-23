Der Gewinn des Liga-Pokals gegen Widersacher Arsenal ist Balsam auf die Wunden von ManCity-Coach Pep Guardiola. Der frühere Bayern-Trainer feiert ungewöhnlich emotional.

London (dpa) - Seine Genugtuung über den Gewinn des englischen Ligapokals mit Manchester City wollte Trainer Pep Guardiola gar nicht groß verbergen. «Sehr viel» bedeute ihm dieser Titel, versicherte der Katalane nach dem 2:0 gegen den FC Arsenal am Sonntag im Wembley-Stadion in London.

Für Guardiola, der mit ManCity gerade erst im Champions-League-Achtelfinale chancenlos gegen Real Madrid war, war es insbesondere ein wichtiger Prestigesieg. «Nicht einmal ich hätte heute ein Pfund auf den Sieg gesetzt», behauptete Guardiola, dessen Team in der Premier League neun Punkte hinter den Gunners auf Rang zwei liegt. Natürlich sei der Gewinn des League Cups nicht mit der Champions League oder der Meisterschaft zu vergleichen. Aber das «Spezielle» sei der Finalsieg gegen Arsenal. «Das ist es, was diesen Titel besonders macht», sagte der frühere Bayern-Coach.

Doppeltorschütze für Manchester: Nico O'Reilly. Foto: Richard Pelham/dpa

Guardiola hatte den Triumph durch zwei Tore Nico O'Reilly sehr emotional an der Seitenlinie gefeiert. Für Arsenal mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz war es die erste Niederlage nach zuvor 14 Siegen am Stück. «Ich konnte kaum glauben, wie unglaublich gut wir in der zweiten Halbzeit gespielt hatten», jubelte Guardiola, der sich davon für die Premier League noch einmal einen Push erhofft. Ein Spiel mehr als Arsenal hat Manchester noch in der Hinterhand und zudem im direkten Duell am 19. April Heimvorteil.