Es war das letzte internationale Heimspiel für Antoine Griezmann im Dress von Atlético Madrid. Das Tor, das ihm beim 1:1 gegen Arsenal nicht gelang, soll nun im Rückspiel den Weg ins Finale ebnen.

Madrid (dpa) - Antoine Griezmann trat ein letztes Mal vor die Fans nach einem hoch spannenden Europapokalabend im Stimmungstempel von Atlético Madrid. Das Tor zum Sieg blieb dem 35 Jahre alten Franzosen versagt beim 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Arsenal - Zentimeter fehlten bei einem Lattentreffer. Drei Chancen habe er sogar gehabt und nicht getroffen, berichtete Griezmann: «Aber mit Sicherheit im Rückspiel.»

«Es war sehr emotional»

Zum «Man of the Match» wurde Griezmann, der nach dieser Saison in die Major League Soccer nach Orlando wechselt, dennoch gekürt. «Es war sehr emotional», betonte Griezmann mit Blick auf seinen letzten internationalen Auftritt mit Atlético daheim.

Schon vor der Partie gegen die Gunners hatte er sich an die Gefühle erinnert, die ihn 2014 bei seiner ersten Ankunft auf Anhieb mit Atlético verbunden hatten. «Das Wort dafür wäre etwas, das weit über Liebe hinausgeht», hatte er gesagt.

Mitspieler hoffen für Griezmann mit

Mit Frankreich wurde Griezmann 2018 Weltmeister. Was ihm fehlt, ist der begehrte Henkelpott in der Königsklasse. Am kommenden Dienstag wird sich entscheiden, ob er dazu noch die Chance bekommt oder nicht.

«Wir hoffen, dass das Spiel in London nicht sein letztes in der Champions League sein wird», sagte Mitspieler Koke. Die Gäste waren durch einen Elfmeter von Viktor Gyökeres (44.) in Führung gegangen, Julián Álvarez (56.) glich per Strafstoß für die Spanier aus.