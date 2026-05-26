Fußball Griechischer Ex-Fußballer an Nervenkrankheit ALS gestorben

Paraskevas Antzas
Paraskevas Antzas ist an der seltenen Nervenkrankheit ALS gestorben.

Paraskevas Antzas nahm für Griechenland an der EM 2008 teil und absolvierte für den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus fast 200 Spiele. Sein Ex-Club schreibt bewegende Abschiedsworte.

Athen (dpa) - Der ehemalige griechische Fußball-Nationalspieler Paraskevas Antzas ist an der seltenen Nervenkrankheit ALS gestorben. «In tiefer Trauer und großem Schmerz nimmt die Olympiakos-Familie Abschied von Paraskevas Antzas», verkündete sein ehemaliger Club Olympiakos Piräus auf X. «Gute Reise auf den ewigen Meeren, unser geliebter Paraskevas - wunderbarer Mensch und Familienvater.» Der Defensivspieler wurde nur 49 Jahre alt.

Der Innenverteidiger absolvierte 197 Spiele für Olympiakos Piräus und beendete seine Karriere im Jahr 2009. Mit Piräus wurde Antzas sieben Mal griechischer Meister und dreimal griechischer Pokalsieger. Für die griechische Nationalmannschaft stand der Defensivakteur 26 Mal auf dem Platz, unter anderem bei der Europameisterschaft 2008.

Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen.

Große Aufmerksamkeit bekam die Nervenkrankheit 2014 durch die «Ice Bucket Challenge», die darin bestand, sich mit eiskaltem Wasser überschütten zu lassen und Videos davon ins Internet zu stellen. Weltweit beteiligten sich zahlreiche Prominente an der Mutprobe, auch aus dem Sport.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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