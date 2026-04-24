Fußball Grieche Donis neuer Trainer von WM-Teilnehmer Saudi-Arabien

Hervé Renard
Muss als Nationaltrainer von Saudi-Arabien gehen: Hervé Renard. (Archivbild)

Schon bald beginnt die Fußball-WM in Nordamerika. Eines der 48 Teams hat nun den Trainer gewechselt.

Riad (dpa) - Knapp zwei Monate vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat Saudi-Arabien den Griechen Georgios Donis als neuen Nationaltrainer präsentiert. Der frühere Nationalspieler folgt auf den Franzosen Hervé Renard, unter dessen Regie es zuletzt in Testspielen ein 0:4 gegen Ägypten und ein 1:2 gegen Serbien gegeben hatte. Der 56-jährige Donis spielte lange Zeit für Panathinaikos Athen und war auch in England aktiv. Zuletzt coachte er den saudi-arabischen Club Al-Khaleej.

Mit Renard an der Seitenlinie war Saudi-Arabiens Auswahl bei der vergangenen WM in Katar ein überraschender 2:1-Erfolg über den späteren Weltmeister Argentinien gelungen. Im Oktober 2024 hatte er seine zweite Amtszeit begonnen.

In die kommende WM in den USA, Kanada und Mexiko startet das Team am 15. Juni (Ortszeit) gegen Uruguay. Weitere Kontrahenten sind Ex-Welt- und Europameister Spanien sowie Außenseiter Kap Verde.

Mitteilung von Saudi-Arabiens Fußball-Verband

Georgios Donis
Georgios Donis ist neuer Trainer von Saudi-Arabiens Auswahl. (Archivbild)

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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