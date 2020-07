Bergamo (dpa) - Auch dank eines Treffers von Robin Gosens hat Atalanta Bergamo seine Ambitionen auf einen erneuten Startplatz in der Champions League gefestigt.

Der 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Tabellensechsten und italienischen Fußball-Pokalsieger SSC Neapel wurde allerdings überschattet von einer Verletzung des Gäste-Torwarts David Ospina. Der 31-Jährige blutete nach einem heftigen Zusammenprall im Fünfmeterraum mit Teamkollege Mario Rui und Atalantas Mattia Caldara. Mit einer Trage wurde Ospina nach rund einer halben Stunde vom Platz gebracht.

Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel vor leeren Rängen nach der Pause. Mario Pasalic erzielte in der 47. Minute die Führung, zwölf Minuten später erhöhte Gosens mit seinem neunten Saisontor. Für den Tabellenvierten Bergamo war es der siebte Sieg in der Serie A nacheinander.

Der Vorsprung auf die AS Rom auf Rang fünf beträgt zwölf Punkte. Die Hauptstädter kassierten am späten Abend eine 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Udinese Calcio. Für die Gäste, die in sechs Partien vorher bei den Römern nicht einen Punkt geholt hatten, erzielte Kevin Lasagna den Führungstreffer in der zwölften Minute. Ilija Nestorovski sorgte in der 77. Minute für die Entscheidung.

