Knapp 48 Stunden nach seinem Abgang aus Berlin steht Robin Gosens bei Florenz in der Startelf und wird direkt zum wichtigen Faktor.

Monza (dpa) - Auf dem Platz feierte Ex-Unioner Robin Gosens seine Tor-Premiere beim AC Florenz ausgelassen mit seinen Mitspielern. Bei Instagram fiel seine Reaktion kurz und prägnant aus. «Das erste Mal», schrieb der 30-Jährige zu zwei Bildern von seinem Torjubel. Dazu postete er den Account seines Clubs und passend zur Fiorentina ein Herz in violett.

Der deutsche Nationalspieler stand nur zwei Tage nach seinem Blitz-Abgang aus Köpenick in der Startelf des Serie-A-Clubs im Spiel gegen den AC Monza. Mit einem Kopfball nach einer Ecke sicherte er seinem neuen Team in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt (2:2).

Gosens verließ Berlin am Freitagabend. Foto: Massimo Paolone/dpa

Es war der Abschluss aufregender Tage für den Flügelspieler. Gosens war am Freitag kurz vor Schluss des Transferfensters nach nur einem Jahr in Berlin per Leihe nach Italien zurückgekehrt, wo er schon zwischen 2017 und 2023 spielte. Noch am Nachmittag hatte alles nach einem Verbleib in der deutschen Hauptstadt ausgesehen.