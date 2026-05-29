Der FC Bayern hat im Werben um Anthony Gordon das Nachsehen. Der Offensivspieler wechselt von Newcastle zum FC Barcelona. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge rund 80 Millionen Euro.

Barcelona/Newcastle (dpa) - Der Wechsel von Offensivspieler Anthony Gordon von Newcastle United zum FC Barcelona ist perfekt. Der englische Fußball-Nationalspieler hat beim spanischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis zum Sommer 2031 unterschrieben, teilte der Verein mit.

Auch der deutsche Rekordmeister FC Bayern München soll an einer Verpflichtung des 25-Jährigen interessiert gewesen sein. Doch Gordon entschied sich für das Team des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick. Die Katalanen sollen für den Transfer rund 80 Millionen Euro berappen.

In der abgelaufenen Saison hatte der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Nick Woltemade 17 Tore für Newcastle erzielt - davon zehn in der Champions League. Sein Debüt in der Premier League gab Gordon beim FC Everton, im Januar 2023 wechselte er zu Newcastle United.