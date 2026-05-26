36 Tore - da kommt kein Mbappé bei Real Madrid ran oder ein Erling Haaland bei Manchester City. Harry Kane setzt auch europaweit Maßstäbe.

Berlin (dpa) - Harry Kane kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Der Mittelstürmer des FC Bayern wird laut «Kicker» zum zweiten Mal den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torjäger der Saison in den höchsten europäischen Ligen erhalten. 2024 war der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft schon damit ausgezeichnet worden.

Kane kommt im Ranking der European Sports Media auf 72 Punkte für seine 36 Tore in der Bundesliga-Saison - wie auch in der Spielzeit 2023/2024. Dazwischen hatte er 26 Mal getroffen und jedes Mal die Bundesliga-Torjägerkanone für den besten Torschützen bekommen.

Auf Platz zwei landete im Europa-Ranking mit einem deutlichen Rückstand Norwegens Erling Haaland von Manchester City (27 Tore/54 Punkte) vor Frankreichs Vorjahressieger Kylian Mbappé (25/50) von Real Madrid. Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart wurde Neunter (19/38).