Trotz des Widerstands seiner Fans wird der FC Liverpool am Samstag vor dem Ligaspiel gegen den FC Brentford (18.30 Uhr) die englische Nationalhymne «God Save The King» im Stadion spielen.

Liverpool (dpa) - Spieler und Offizielle werden sich dazu im Mittelkreis versammeln, teilte der englische Fußball-Erstligist am Freitag mit. Anlass ist die ebenfalls am Samstag stattfindende Krönung von König Charles III., die mittags in London stattfindet.

Mit dem Abspielen der Hymne folgt der Club einem Wunsch der Liga-Offiziellen, der zumindest bei Teilen der Anhängerschaft kritisch gesehen wird. «Es ist natürlich eine persönliche Entscheidung, wie diejenigen, die am Samstag in Anfield sind, diesen Anlass begehen, und wir wissen, dass einige Fans starke Meinungen dazu haben», hieß es in der Mitteilung.

Liverpooler Fans Royal-kritisch

Bei den Liverpooler Fans stoßen die Royals offenbar auf wenig Gegenliebe. Beim jüngsten Heimsieg gegen Fulham am Mittwoch sangen die Fans auf der berühmten Stehplatz-Tribüne «The Kop» ein abfälliges Lied über die Krönung. Auch die Hymne wurde früher schon ausgebuht.