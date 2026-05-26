Gegen Norwegen wollen die DFB-Frauen das WM-Ticket lösen. Warum die Spielführerin fehlt, wer zurückkehrt - und welche Angreiferin nur auf Abruf nominiert ist.

Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Kapitänin Giulia Gwinn müssen die deutschen Fußballerinnen die beiden letzten WM-Qualifikationsspiele gegen Norwegen und in Slowenien bestreiten. Wegen ihrer Schulterverletzung fehlt die 26-Jährige vom FC Bayern im 24-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück.

Die DFB-Frauen gehen trotz des zuletzt enttäuschenden 0:0 in Österreich als Tabellenführer ihrer Gruppe in die Partie gegen Verfolger Norwegen am 5. Juni (20.35 Uhr/ ARD) in Köln und können dort ihr Ticket für Brasilien 2027 klarmachen. Zum Abschluss steht am 9. Juni (18.00 Uhr/ ZDF) das Spiel gegen Slowenien in Ljubljana an.

Gwinn hatte sich beim 5:1 gegen Österreich Mitte April in Nürnberg die Schulter ausgekugelt. Die Rechtsverteidigerin war zwar wieder bei den letzten Saisonspielen von Meister München dabei, kündigte danach aber an, dass sie operiert werden muss.

Laura Freigang nur auf Abruf

Wieder im DFB-Aufgebot steht Gwinns Clubkollegin Klara Bühl. Die Linksaußen hatte zuletzt wegen einer Wadenblessur gefehlt. Zurück sind nach längerer Zwangspause auch Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg), Kathy Hendrich (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC). Die Frankfurter Offensivspielerin Laura Freigang, seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kaders, ist dieses Mal nur auf Abruf dabei. Eintracht-Stürmerin Nicole Anyomi verpasst die Länderspiele wegen einer Oberschenkelverletzung.

«Unser Ziel ist klar: Wir wollen diese Gruppe als Erster abschließen und uns direkt für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien qualifizieren», sagte Wück. «Dafür werden wir in den kommenden Spielen alles investieren – mit maximaler Konzentration, Leidenschaft und Teamgeist.»