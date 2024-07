Auf Girondins Bordeaux warten schwere Zeiten. Der ehemalige Club von Fußball-Superstar Zinédine Zidane verliert seine Profilizenz.

Bordeaux (dpa) - Der sechsmalige französische Fußball-Meister Girondins Bordeaux steht vor einer ungewissen Zukunft. Der Traditionsclub muss laut eigener Mittelung seine Profilizenz aufgeben und hat beim örtlichen Handelsgericht Insolvenz eingereicht, um inmitten schwerer finanzieller Nöte mit der Umstrukturierung beginnen zu können.

Nur zwei Tage zuvor war bekanntgeworden, dass der ehemalige Club von Fußball-Star Zinédine Zidane in die 3. Liga absteigen muss, nachdem eine Berufung gegen den Zwangsabstieg zurückgezogen wurde.

Ziel: Schnelle Rückkehr nach oben

Mitte Juni waren nach einer wirtschaftlichen Prüfung der DNCG, die für die Überwachung der finanziellen Sorgfalt aller französischen Clubs zuständig ist, große finanzielle Probleme festgestellt und der Zwangsabstieg angeordnet worden.

Man wolle den französischen Fußball-Instanzen in den kommenden Tagen und Wochen transparent deutlich machen, wie es um die Finanzen des Clubs bestellt ist. Ziel sei eine schnelle Rückkehr in den Profifußball. Bordeaux wurde letztmals 2009 nationaler Meister und ist seit dem Abstieg 2021/22 in schwere sportliche und finanzielle Turbulenzen geraten. Bei dem französischen Zweitligisten fanden sich in der abgelaufenen Saison kaum noch namhafte Profis im Kader.