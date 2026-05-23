Fußball Gewalt und Pyro: 35 Festnahmen nach Pokalfinale in Paris

RC Lens - OGC Nizza
Beim französischen Pokalfinale zündeten die Fans reichlich Pyrotechnik.

Pyrotechnik, Waffen, Schlägereien: Das Pokalfinale in Paris fordert die Polizei. Das ist passiert.

Paris (dpa) - Rund um das Finale im französischen Fußballpokal in Paris sind 35 Menschen festgenommen worden. 26 kamen in Gewahrsam, wie die Polizei nach dem 3:1 des RC Lens gegen den OGC Nizza mitteilte. Es ging demnach hauptsächlich um den Besitz von Pyrotechnik, verbotene Waffen, Gewalt und Beleidigung von Amtspersonen. Vier Beamte seien leicht verletzt worden.

Medienberichten zufolge hatte es schon am Abend vor dem Spiel eine massive Schlägerei zwischen Hooligans unter anderem aus Nizza und Pariser Fans gegeben. Ein Mann kam mit schweren Kopfverletzungen auf die Intensivstation einer Klinik. 100 Fans des OGC Nizza hatten sich im Bereich des bei Touristen beliebten Canal Saint-Martin versammelt. Ausschreitungen in anderen Bereichen konnten nach Angaben der Polizei verhindert werden.

Für das als Risikospiel eingestufte Pokalfinale im Stade de France waren umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Die Polizei setzte ihren Angaben nach «im gesamten Großraum Paris» ein angepasstes Sicherheitskonzept ein. Mehr als 2.000 Polizisten sollen im Einsatz gewesen sein. Lens feierte seinen ersten Sieg im französischen Pokal.

RC Lens - OGC Nizza
Auch im Stadion des RC Lens feierten die Fans.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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