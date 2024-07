Die letzten Stunden vor dem EM-Viertelfinale gegen Spanien sind bei der Nationalmannschaft genau verplant. Im Vergleich zum Dänemark-Duell bleibt dem Bundestrainer weniger Zeit.

Stuttgart (dpa) - Die frühe Anstoßzeit um 18.00 Uhr führt zu einem straffen Spieltagsprogramm von Julian Nagelsmann zur Vorbereitung auf das EM-Viertelfinale gegen Spanien. Unverändert zu den jüngsten 21.00-Uhr-Spielen steht das Frühstücksbuffet für die Fußball-Nationalspieler bis 10.00 Uhr bereit.

Anschließend bittet der Bundestrainer zu einer Abschluss-Besprechung, bei der besonders die Pläne für Standardsituationen nochmals im Fokus stehen. Danach folgt die sogenannte Aktivierung, das heißt, moderate körperliche Betätigung meist mit Gymnastik oder Übungen an Fitnessgeräten.

Rund 18 Kilometer zum Stadion

Für 12.30 Uhr ist im Teamhotel am Stuttgarter Flughafen das Mittagessen angesetzt. Wer dann die Energiespeicher nochmals auffüllen will, kann das um 14.30 Uhr beim sogenannten Pre-Match-Meal tun. Um 15.30 Uhr folgen letzte Instruktionen von Nagelsmann, bevor der Teambus dann zur rund 18 Kilometer langen Fahrt zum Stadion aufbricht.

Im Gegensatz zum Gruppenspiel gegen Ungarn (2:0) wohnt die DFB-Elf diesmal nicht in dem Hotel im Stadtzentrum, das auch schon beim Spiel um Platz drei bei der WM 2006 das Domizil war, sondern in einem Hotel am Flughafen. Als nach UEFA-Ansetzung formales Heimteam durften die Spanier zuerst ihr Hotel aussuchen, dem DFB blieb nur die zweite Wahl.