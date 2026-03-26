Lange Zeit tut sich die Türkei schwer im Playoff-Halbfinale gegen Rumänien. Doch Arda Güler von Real Madrid lässt die Türken weiter träumen. Was noch zur WM-Qualifikation fehlt.

Istanbul (dpa) - Die Türkei ist der ersten Teilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 24 Jahren einen Schritt näher gekommen. Im Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation schlug die Mannschaft von Vincenzo Montella in Istanbul Rumänien mit 1:0 (0:0). Das Ticket zur WM in den USA, Mexiko und Kanada kann sich die Türkei mit einem weiteren Sieg am kommenden Dienstag sichern. Dort treffen sie auf den Sieger der Playoff-Partie Slowakei gegen Kosovo.

Vor heimischer Kulisse hatten Arda Güler und Co. in der ersten Halbzeit noch Probleme mit dem rumänischen Abwehrbollwerk. Trotz mehr als 70 Prozent Ballbesitz entwickelten die Türken kaum Torgefahr. Ein Geniestreich des Jungstars von Real Madrid brach zu Beginn der zweiten Hälfte aber den Bann: Güler hob den Ball gefühlvoll aus dem rechten Halbfeld in den Lauf von Außenverteidiger Ferdi Kadioglu, der den Pass sauber verarbeitete und zum Tor des Tages einschob.