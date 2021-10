Heerenveen (dpa) - Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Ajax Amsterdam hat seine Tabellenführung in der Eredivisie behauptet.

Der niederländische Fußball-Spitzenclub gewann beim SC Heerenveen mit 2:0 (1:0) und feierte den siebten Sieg im neunten Saisonspiel. Die Treffer für den Meister und Pokalsieger erzielten der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi Sebastien Haller (24. Minute) und der Brasilianer David Neres (75.).

In der Königsklasse (Gruppe C) empfängt Tabellenführer Ajax am kommenden Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) den BVB.