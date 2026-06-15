Norwegen wird bei der ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren hoch gehandelt - vor allem wegen seines Stürmerstars. Der tritt in die Fußstapfen des Vaters. Doch reicht auch die Defensive für einen WM-Coup?

Boston (dpa) - Fast schon furchteinflößend blickte Erling Haaland drein. Bewaffnet und umgeben von seinen Teamkollegen. In Wikinger-Kostümen posierten die norwegischen Fußball-Nationalspieler für ihr Mannschaftsfoto und sorgten damit schon vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko für Aufsehen. Nun wollen sie auch sportlich imponieren. Von vielen Experten werden die Skandinavier bei ihrer ersten WM-Teilnahme seit 28 Jahren zu den Geheimfavoriten gezählt. Doch wie stark sind sie wirklich?

«Wenn sie die Gruppenphase überstehen, werden sie danach noch ein paar Spiele bei dieser WM haben, glaube ich», sagte der frühere deutsche Nationalspieler Mats Hummels bei Magenta TV. Der Weltmeister von 2014 spielte mit Norwegens Schlüsselspieler Haaland einst bei Borussia Dortmund zusammen. Auch Außenverteidiger Julian Ryerson kennt er noch aus der gemeinsamen Zeit beim BVB. Bei Norwegens Auftakt gegen Außenseiter Irak am Mittwoch (0.00 Uhr/MagentaTV) in Boston gehört das Duo zur Startelf.

Auch Haalands Vater spielte WM in den USA

Es sei schon «schräg», dass er genau wie einst sein Vater nun auch bei einer WM dabei sei, sagte Haaland neulich. Der Stürmer von Manchester City bekam ein paar alte Fotos von Alf-Inge Haaland gezeigt. Der nahm mit Norwegen am Turnier 1994 teil - ebenfalls in den USA. Zwei Einsätze hatte der frühere Defensivmann damals. Bei seinem Sohn sollen es diesmal mehr werden.

Haaland ist die absolute Ausnahmeerscheinung im Kader von Trainer Stale Solbakken, der große Hoffnungsträger einer ganzen Nation. 55 Treffer in 50 Länderspielen stehen für den 25-Jährigen bislang zu Buche - schon jetzt ist er der Rekordtorschütze seines Landes. In der Qualifikation für die WM, in der die Norweger acht Siege in acht Spielen feierten, gelangen ihm 16 Treffer.

Doch nicht nur wegen seiner Abschlussqualitäten, auch wegen seiner Führungsstärke und mannschaftsdienlichen Spielweise wird Haaland im Team extrem geschätzt. Kann der Superstar seine Kollegen bei der WM mitreißen?

Bundesliga-Duo: Leipzigs Antonio Nusa (l.) und Dortmunds Julian Ryerson. (Archivbild) Foto: Lise Åserud/dpa

Wunderkind Ödegaard zum Topspieler gereift

Offensiv haben die Norweger noch weitere Hochkaräter zu bieten: Alexander Sörloth von Atlético Madrid oder Antonio Nusa von RB Leipzig etwa. Und Martin Ödegaard natürlich. Das einstige Wunderkind, das bei Real Madrid scheiterte, beim englischen Meister FC Arsenal aber zum Topspieler reifte. Der 27-Jährige ist der Stratege im Mittelfeld, soll Haaland mit seinen Pässen in Szene setzen.

Von der Abteilung Attacke dürfte viel abhängen bei den «Wikingern», sind sie defensiv - von Dortmunds Ryerson, der eine starke Bundesliga-Saison mit 15 Torvorlagen hinter sich hat, mal abgesehen - doch weniger prominent besetzt.

Zur Einstimmung auf die WM hatten die Norweger kürzlich noch ein Eishockey-Spiel besucht: die fünfte Finalpartie zwischen den Carolina Hurricanes und den Vegas Golden Knights in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Haaland und Co. hatten Spaß - und blickten wesentlich fröhlicher drein als auf ihrem jetzt schon legendären Mannschaftsfoto im Wikinger-Stil.