Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert auf die Verletzung von Bayern-Profi Serge Gnabry. Er berichtet von einem Gespräch mit dem 30-Jährigen, dem das WM-Aus droht.

München (dpa) - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit großem Bedauern auf die Verletzung seines Offensivspielers Serge Gnabry reagiert. «Es tut mir sehr leid für Serge», ließ der 38-Jährige auf Anfrage mitteilen. «Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht.» Gnabry hat nach Angaben des FC Bayern München einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel erlitten und fällt «für längere Zeit» aus. Durch die Verletzung könnte der 30-Jährige womöglich die Fußball-WM im Sommer verpassen.

Die wichtigen Bayern-Spiele werden ohne Serge Gnabry stattfinden. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Gespräch am Samstagabend

«Wir hatten gestern Abend Kontakt und ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen», so Nagelsmann weiter. «Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann. Gute Besserung, Serge!»

Nicht nur für Nagelsmann und das Nationalteam, in dem Gnabry zuletzt wieder regelmäßig von Anfang an spielte, ist die Verletzung des Bayern-Profis eine schlechte Nachricht. Auch für seinen Club stehen richtungsweisende Wochen an, in denen die Münchner neben der Meisterschaft im Idealfall auch noch die Champions League und den DFB-Pokal gewinnen können.