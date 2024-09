Das Transfertheater um Neapels Victor Osimhen ist beendet. Der 25-jährige Nigerianer geht nun in Istanbul auf Torejagd - aber vorerst nur für eine Saison.

Istanbul (dpa) - Nigerias Fußballstar Victor Osimhen stürmt ab sofort auf Leihbasis für Galatasaray Istanbul. Der türkische Traditionsclub teilte auf der Plattform X mit, dass der Wechsel des 25-Jährigen von der SSC Neapel an den Bosporus perfekt sei. Der Angreifer koste demnach keine Leihgebühr, werde in der Saison 2024/25 aber ein Netto-Gehalt von sechs Millionen Euro kassieren. Möglich ist der Wechsel, weil das Transferfenster in der Türkei erst am 13. September schließt.

Um Osimhen hatte es bei der SSC Neapel in den vergangenen Tagen und Wochen viel Wirbel gegeben. Nachdem mehrere Wechseloptionen, darunter der FC Chelsea, geplatzt waren, stand der Stürmer zuletzt nicht mal mehr im Kader des von Antonio Conte trainierten Teams.

Sogar die Trikotnummer entzog ihm der Club. In Istanbul soll Afrikas Fußballer des Jahres zunächst Mauro Icardi ersetzen, der nach einer Verletzung länger ausfällt.