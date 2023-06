Ilkay Gündogan hat vor dem nächsten EM-Test gegen Polen nur individuell trainiert. Ein Zeichen für Warschau? Robin Gosens übt bei der abschließenden Einheit dagegen mit dem Team.

Frankfurt/Main (dpa) - Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan hat nach seiner späteren Anreise zur Fußball-Nationalmannschaft nicht am Abschlusstraining vor dem Länderspiel gegen Polen teilgenommen.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City absolvierte am Donnerstag auf dem Frankfurter DFB-Campus eine individuelle Einheit auf einem Nebenplatz. Der wie Gündogan am Vorabend angereiste Außenbahnspieler Robin Gosens vom Final-Verlierer Inter Mailand übte dagegen gleich mit der Mannschaft.

Musiala und Havertz in Startformation erwartet

Das Individual-Training vor der Abreise nach Warschau könnte ein Zeichen sein, dass Bundestrainer Hansi Flick im zweiten von drei EM-Testspielen am Freitag (20.45 Uhr/ARD) im Nationalstadion von Warschau nicht mit Gündogan in der Startelf plant. Der Hoffnungsträger hatte ebenso wie Gosens am vergangenen Montag beim 3:3 in Bremen gegen die Ukraine gefehlt.

Flick wird am Donnerstagabend bei der Pressekonferenz in Warschau womöglich genauere Angaben machen. Erwartet werden einige Umstellungen. So werden etwa Jamal Musiala und Torschütze Kai Havertz diesmal in der Startformation erwartet. Der Dortmunder Emre Can könnte als defensiver Stabilisator auf der Sechser-Position ins Team kommen. Gosens könnte bei seinem DFB-Comeback nach neun Monaten den formschwachen Leipziger David Raum auf der linken Außenbahn ersetzen.