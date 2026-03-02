Einen Fußballer wie Lionel Messi gibt es vielleicht auf lange Sicht nicht wieder, meint Ilkay Gündogan. Der 82-malige Nationalspieler sagt auch, wer sein Lieblingstrainer ist.

Berlin (dpa) - Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan gibt seinem einstigen Trainer Pep Guardiola den Vorzug vor Jürgen Klopp. Die Frage Guardiola oder Jürgen Klopp sei ihm vermutlich häufiger gestellt als die Frage, wie es ihm gehe, erklärte der bei Galatasaray Istanbul spielende Gündogan in einem Fragebogen der « Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Gündogan entschied sich wegen der langen und intensiven Zusammenarbeit bei Manchester City für Guardiola (55) und bezeichnete ihn auch als seinen Lieblingstrainer. «Was Kloppo allerdings in Deutschland und England geleistet hat, war trotzdem eine 11/10. Besser geht’s nicht», fügte der Mittelfeldspieler über den einstigen Meistertrainer von Liverpool und Dortmund hinzu.

Pep Guardiola das Maß aller Dinge

Der 35-Jährige erklärte, er blicke mit größtem Respekt auf jeden Trainer, der eine klare Vision habe und diese vermitteln könne. «Pep Guardiola ist in dieser Hinsicht für mich das Maß aller Dinge. Meine Trainerkarriere einmal an seiner Seite zu starten, wäre ein Traum. Aber wer weiß, ob Pep bis dorthin noch als Trainer aktiv ist», sagte Gündogan.

Ilkay Gündogan lobt seinen einstigen Trainer Pep Guardiola. (Archivbild) Foto: Jose Breton/dpa

Argentiniens Fußball-Ikone Lionel Messi sieht Gündogan als besten Spieler an, gegen den er je gespielt hat. «Ich gehe auch davon aus, dass es so einen Fußballer möglicherweise auch auf Jahrzehnte hinaus nicht mehr geben wird.»

Der 38 Jahre alte Weltmeister entziehe sich jeder taktischen Logik. «Man kann ihn achtzig Minuten lang kontrollieren, und in den restlichen zehn zerstört er das gesamte taktische Konstrukt», schrieb Gündogan. Messi spielt mittlerweile bei Inter Miami und gewann mit dem Team im Vorjahr den Titel der nordamerikanischen Liga MLS.

Viele Spiele gefährden Qualität und Gesundheit

Gündogan sieht im Fußball eine zunehmende Übersättigung durch immer mehr Spiele und Wettbewerbe und eine Gefahr für Qualität der Spiele und die Gesundheit der Akteure. Er sei froh, nicht erst 18 Jahre alt zu sein. «Ich könnte mir unmöglich vorstellen, in meiner Karriere über 15 bis 20 Jahre hinweg durchgängig 60 bis 70 Spiele pro Saison zu absolvieren», sagte Gündogan.