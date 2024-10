Im Sommer führte Ilkay Gündogan die Nationalelf bei der Heim-EM als Kapitän an. Nun verfolgt er als Fan das Geschehen.

München (dpa) - Ex-Kapitän Ilkay Gündogan hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einem von der «Bild» veröffentlichten Brief Hoffnungen auf den WM-Titel in zwei Jahren gemacht. «Bei der nächsten WM mag es wieder zwei, drei Teams geben, die vielleicht auf dem Papier noch stärker sein werden, aber das war schon immer so. Mit dem zuletzt entwickelten Teamgeist wird auch in Amerika bis zum Titelgewinn aber alles möglich sein – da bin ich mir sicher», schrieb Gündogan als «großer Fan einer unfassbar talentierten Truppe, die vom Gefühl her nun immer weiter zusammenwachsen wird».

Der 33 Jahre alte Gündogan, der die deutsche Auswahl bei der Heim-EM als Kapitän angeführt hatte, erklärte im Sommer nach 82 Länderspielen seinen Rücktritt. Am Montag kommt es am Rande des Länderspiels gegen die Niederlande in München zum Wiedersehen. «Auf der einen Seite freue ich mich darauf, mich noch einmal offiziell gemeinsam mit Manu (Neuer), Thomas (Müller) und Toni (Kroos) von euch Fans zu verabschieden sowie viele Mitspieler wiederzusehen, auf der anderen Seite wird mir dann auch nochmal bewusst werden, dass die DFB-Karriere nun endgültig vorbei ist», ergänzte Gündogan.

Heim-EM als Höhepunkt

Seine Jahre in der Nationalmannschaft seien sicherlich nicht so erfolgreich wie die Karriere im Vereinsfußball gewesen, trotzdem sei er auf die 82 Länderspiele «unfassbar stolz».

Besonders in Erinnerung bleibt ihm dabei die EM. «Mein stolzester Moment war sicherlich, als ich unsere Mannschaft zum Eröffnungsspiel der Heim-EM als Kapitän anführen durfte. Eine Mannschaft, mit der wir es gemeinsam geschafft haben, endlich wieder eine Euphorie im Land auszulösen nach so vielen schwierigen Jahren», schrieb der Mittelfeldstar von Manchester City.