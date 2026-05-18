Fußball Fußball-WM ohne Fanmeile am Brandenburger Tor

Fanmeile mit Bildschirmen zur Europameisterschaft 2024
Zur Fußball-WM 2026 gibt es keine Fanmeile am Brandenburger Tor. (Archivbild)

Keine Großbildleinwand, keine Fanmeile: Anders als in früheren Jahren bleibt das Brandenburger Tor zur WM 2026 ohne Public Viewing. Die Ankündigung ist etwas rätselhaft.

Berlin (dpa) - Zur Fußball-Weltmeisterschaft ab Mitte Juni wird es in Berlin anders als in früheren Jahren keine Fanmeile mit einer Übertragung der Spiele am Brandenburger Tor geben. «Auf der Straße des 17. Juni wird regelmäßig zur Fußball-EM und Fußball-WM eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor eingerichtet. Zur WM 2026 ist jedoch keine Fanmeile geplant», hieß es auf dem Internetportal Berlin.de.

Die aktuelle Mitteilung war mit dem Hinweis «Korrektur» versehen. Zuvor war dort mitgeteilt worden, eine Fanmeile sei geplant. Das war aber offenbar ein Irrtum. Der «Tagesspiegel» berichtete, das für so eine Planung ebenfalls zuständige Bezirksamt Mitte habe nie etwas von einer Fanmeile gewusst. Zuvor hatten die «B.Z.» und andere Medien berichtet.

Die WM wird vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Die Uhrzeiten für die Spiele liegen in deutscher Zeit am Abend und zum Teil in der Nacht.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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