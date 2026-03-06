Fußball Fußball-Trainer Glasner muss Führerschein abgeben

Oliver Glasner
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner darf sechs Monate kein Auto fahren. (Archivbild)

Weil er wiederholt zu schnell auf den Straßen Londons unterwegs war, darf sich Coach Oliver Glasner von Crystal Palace vorerst nicht mehr ans Steuer setzen. Der Trainer räumt seinen Fehler ein.

London (dpa) - Der österreichische Fußballtrainer Oliver Glasner vom englischen Premier-League-Club Crystal Palace muss seinen Führerschein für ein halbes Jahr abgeben, nachdem er in London zu schnell gefahren ist. Der 51-Jährige, der mit Palace im vergangenen Sommer erstmals den FA Cup gewann, war im Juli vergangenen Jahres morgens um 7:30 Uhr im Stadtteil Bermondsey geblitzt worden.

Nicht das erste Verkehrsvergehen

Laut Gerichtsunterlagen hatte Glasner, der Crystal Palace nach der laufenden Saison verlassen wird, schon vorher gegen die Verkehrsregeln verstoßen, deshalb wurde er jetzt mit einem Fahrverbot belegt. Zusätzlich muss der ehemalige Frankfurt-Coach, der mit der Eintracht die Europa League gewann, eine Geldstrafe von umgerechnet rund 1.200 Euro bezahlen.

Glasner räumte sein Fehlverhalten ein und gelobte Besserung. «Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und verstehe die Ernsthaftigkeit dieser Angelegenheit», sagte er laut der Nachrichtenagentur PA in einer schriftlichen Erklärung. «Ich habe Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passiert. Aufgrund der Art meiner Tätigkeit werde ich die notwendigen Schritte unternehmen, um dieses Problem anzugehen.»

