Aufgrund des stark gestiegenen Interesses an der Fußball-Bundesliga der Frauen zeigt Magenta Sport erstmals am letzten Spieltag eine Konferenz.

Berlin (dpa) - Am Sonntag werden allen sechs Partien in einer Schalte und auch als Einzelspiele ausgestrahlt, wie der Sender am Freitag mitteilte. Simon Köpfer moderiert ab 13.45 Uhr, Tabea Kemme und die ehemalige Bayern-Spielerin Kathrin Lehmann sind als Expertinnen im Einsatz.

Der FC Bayern München geht mit zwei Punkten Vorsprung vor dem VfL Wolfsburg in den letzten Spieltag und kann mit einem Heimsieg gegen Absteiger Turbine Potsdam den Titel sichern. Titelverteidiger Wolfsburg empfängt zu Hause den SC Freiburg.

Magenta Sport steigerte die Reichweite der Frauen-Bundesliga nach eigenen Angaben um 148 Prozent. Damit habe die Liga auch als TV-Angebot ein Rekordergebnis erzielt und sei innerhalb des Magenta-Sport-Angebots der Wettbewerb mit den höchsten Wachstumsraten, hieß es in der Mitteilung weiter. Magenta Sport zeigt alle Partien der Frauen-Bundesliga noch bis zur Saison 2026/27 live.