Nach dem Titelgewinn von Arsenal explodieren auch bei Trainer Arteta die Emotionen. Der Spanier hat einen ganz besonderen ersten Gratulanten.

London (dpa) - Der Sohn von Arsenal-Trainer Mikel Arteta wusste, was dieser Titel seinem Vater bedeutet. Als die Londoner zum ersten Mal seit 22 Jahren Meister wurden, weil Manchester City nur 1:1 gegen Bournemouth spielte, stand Mikel Arteta gerade am Grill in seinem Garten. «Mein ältester Sohn öffnete die Gartentür», erzählte der 44 Jahre alte Spanier. «Er rannte auf mich zu, fing an zu weinen, umarmte mich und sagte: "Wir sind Meister, Papa".»

Die Familie teilte einen besonderen Moment. «Und dann kamen meine beiden anderen Söhne und meine Frau dazu, und es war einfach wunderschön, auch bei ihnen diese Freude zu sehen … es war magisch», sagte Arteta.

Nach drei Vize-Meisterschaften in Folge holten die Londoner endlich den Titel. Es sei eine «emotionale Explosion» gewesen, sagte der Trainer. Er sprach auch über eigene Zweifel, ob er gut genug sei, «diesen Verein und diese Spieler zum Gewinn eines großen Titels zu führen.» Arteta hatte in seiner Zeit bei den Londonern immer wieder viel Druck aushalten müssen. Die Mannschaft schrammte häufiger knapp an Titeln vorbei.

City kann nicht nachziehen

Arsenal hatte am Montagabend mit seinem Sieg gegen Burnley vorgelegt. City unter Pep Guardiola konnte einen Tag später nicht nachziehen. Eigentlich hatte Arteta das Spiel des Konkurrenten mit seinen Spielern und seinen Assistenten schauen wollen, sich dann aber dagegen entschieden. «Ich konnte nicht die Energie aufbringen, die ich mir gewünscht hätte.» So waren seine Kinder und seine Frau die ersten Gratulanten am heimischen Grill. Am Sonntag bekommt Arsenal den Meisterpokal überreicht.