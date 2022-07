Der freie Ticketverkauf für den europäischen Supercup zwischen Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt und Champions-League-Sieger Real Madrid startet am 19. Juli.

Nyon (dpa) - Für die Partie, die am 10. August in der finnischen Hauptstadt Helsinki angepfiffen wird, gelangen 17.000 Tickets in den freien Verkauf, wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) bekanntgab.

Insgesamt verfügt das Olympiastadion über eine Kapazität von 31.500 Zuschauer. Aus den Kontingenten für die Vereine wurden 8000 Tickets von Eintracht-Fans erworben, Real-Anhänger sicherten sich 1800 Karten.

Der UEFA-Supercup wird traditionell mit den beiden Siegern der Europapokal-Wettbewerbe ausgetragen. Die zur abgelaufenen Saison eingeführte Conference League, die die AS Rom gewonnen hat, spielt dabei keine Rolle.