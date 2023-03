Turin (dpa) - Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat Juventus Turins Matchwinner Ángel Di María nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League in den höchsten Tönen gelobt. Den Weltmeister spielen zu sehen, sei «eine Augenweide», sagte der 57-jährige Streich, «auch wenn du der gegnerische Trainer bist.» Di María war am Donnerstag der auffälligste Mann auf dem Platz und hatte in der 53. Minute den 1:0 (0:0)-Siegtreffer für Italiens Fußball-Rekordmeister erzählt.

«Wir haben alles probiert», sagte Streich über den argentinischen Offensivstar. «Er war enorm präsent, hat eine ganz, ganz hohe Qualität. Ángel Di María ist für jeden, der gerne Fußball schaut, ein Genuss.» Das Rückspiel findet kommenden Donnerstag statt.