Nach 137 Länderspielen und 44 Toren ist Schluss: Antoine Griezmann verabschiedet sich aus der Équipe Tricolore. Sein letztes großes Spiel bleibt ein bitteres.

Paris/ Madrid (dpa) - Antoine Griezmann (33) beendet seine Karriere in der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Offensivstar von Atlético Madrid verkündete seinen Abschied nach 137 Länderspielen und 44 Treffern in den Sozialen Netzwerken. «Ich schließe dieses Kapitel meines Lebens mit einem Herzen voller Erinnerungen. Vielen Dank für dieses großartige Abenteuer in drei Farben und bis bald», schrieb Griezmann zu seinem Ende in der Équipe Tricolore.

Der Offensivspieler hatte im März 2014 sein Debüt beim 2:0 gegen die Niederlande gefeiert. Vier Jahre später wurde er mit Frankreich im Finale gegen Kroatien (4:2) Weltmeister. Im Endspiel von Moskau erzielte Griezmann auch einen Treffer.

Der Schlusspunkt ist eine Niederlage

Sein letztes großes Länderspiel bestritt der Linksfuß Anfang Juli beim 1:2 in München im EM-Halbfinale gegen den späteren Europameister Spanien. Griezmann wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte aber auch nicht mehr für die Wende sorgen.

«Nach zehn unglaublichen Jahren, die von Herausforderungen, Erfolgen und unvergesslichen Momenten geprägt waren, ist es für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und Platz für die nächste Generation zu machen», erklärte Griezmann. «Dieses Trikot zu tragen, war eine Ehre und ein Privileg.»

Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis zum Sommer 2026. In dieser Woche gibt Nationaltrainer Didier Deschamps den Kader für die Spiele in der Nations League bekannt.