Fußball Franziska Kett fällt verletzt für WM-Qualifikation aus

Franziska Kett
Franziska Kett fällt für die letzten Spiele in der WM-Qualifikation aus. (Archivbild)

Nach Kapitänin Giulia Gwinn fehlt die nächste Außenverteidigerin: Auch Franziska Kett steht den DFB-Frauen für die letzten beiden Qualifikations-Spiele nicht zur Verfügung.

Köln (dpa) - Außenverteidigerin Franziska Kett vom FC Bayern München verpasst die letzten beiden Spiele in der WM-Qualifikation der DFB-Frauen verletzungsbedingt. Die 21-Jährige werde die Länderspiele am 5. Juni (20.35 Uhr/ARD) in Köln gegen Norwegen und am 9. Juni in Ljubljana (18.00 Uhr/ZDF) gegen Slowenien nicht bestreiten können, verkündete der Deutsche Fußball-Bund in einer Mitteilung.

Zur Ausfallzeit und zur Art der Verletzung machte der DFB keine Angaben. Bundestrainer Christian Wück werde vorerst keine Spielerin für die verletzte Kett nachnominieren. Auch Kapitänin Giulia Gwinn wird den DFB-Frauen in beiden Partien fehlen. Die Außenverteidigerin und Teamkollegin von Kett fehlt wegen einer Schulterverletzung im Aufgebot von Trainer Wück.

Kett feierte zuletzt das Double mit dem FC Bayern München, für die Nationalmannschaft stand die Außenverteidigerin bereits in 13 Spielen auf dem Platz. Die DFB-Frauen gehen als Tabellenführer in die letzten beiden Partien der WM-Qualifikation.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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