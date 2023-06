Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa Castéra wünscht sich eine Teilnahme der Fußball-Stars Kylian Mbappé und Antoine Griezmann bei den Olympischen Spielen 2024.

Paris (dpa) - Die beiden und andere Spitzensportler seien als Vorbilder für die Jugend wichtig, sagte die Ministerin im Interview der Zeitung «Ouest France». Der französische Fußball-Verband müsse eine Einbindung der beiden in die Spiele sicherstellen. Die Ministerin hofft außerdem auf ein gutes französisches Abschneiden bei der Olympiade, wollte aber nichts zur Zahl der möglichen Medaillen. «Unser Ziel ist, unter den fünf besten Nationen zu bleiben, und das auf Dauer.»

Die Olympischen Spiele in Paris sind vom 26. Juli bis 11. August 2024 geplant. Was die Frage der Teilnahme russischer Sportler an den Spielen angeht, plädierte die Ministerin dafür, sich mit einer Entscheidung Zeit zu lassen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) habe erklärt, dass es die Situation weiter beobachte und keinen Zeitplan für eine endgültige Entscheidung genannt. «Es hat den Wunsch, sich etwas mehr Zeit zu lassen. Ich teile diese Vorgehensweise. Die Kriterien müssen weiter verfeinert werden.»