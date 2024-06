Da ist er wieder. Der Superstar der Franzosen ist wieder fit. Und soll Frankreich auf Platz eins der Gruppe D schießen.

Dortmund (dpa) - Superstar Kylian Mbappé kehrt im letzten EM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Polen in die Startelf zurück. Der 25 Jahre alte Stürmer hatte das 0:0 gegen die Niederlande wegen eines Nasenbeinbruchs verpasst, den er sich in der ersten Partie gegen Österreich (1:0) zugezogen hatte. Nun steht er in Dortmund wieder in der Anfangsformation des Teams von Trainer Didier Deschamps.

Die Franzosen kämpfen im Fernduell mit den Niederlanden um Platz eins in der Gruppe D. Beide Teams stehen bereits sicher im Achtelfinale. Das Oranje-Team spielt parallel um 18.00 Uhr in Berlin gegen Österreich, das sich ebenfalls noch für die K.o.-Runde qualifizieren kann.

Bei den Polen steht Robert Lewandowski erstmals bei dieser Fußball-EM in der ersten Elf. Die Polen haben nach zwei Niederlagen jedoch keine Chance mehr auf das Weiterkommen.