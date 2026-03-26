Frankreich setzt ein Zeichen vor der WM und besiegt Brasilien trotz Unterzahl. Kylian Mbappé trifft im ersten Spiel nach dem Wirbel um seine Verletzung.

Foxborough (dpa) - Frankreich hat den Härtetest vor der Fußball-WM gegen Brasilien trotz Unterzahl mit 2:1 gewonnen. Real Madrids Star Kylian Mbappé brachte die Franzosen in der 32. Minute im Gillette Stadium in der US-Stadt Foxborough (Massachusetts) in Führung und traf damit im ersten Länderspiel nach dem Wirbel um seine Knieverletzung.

Der Kapitän der Équipe Tricolore stand nach zuletzt kontrovers diskutierten Berichten über eine angebliche Fehldiagnose im Fokus, hatte diese jedoch zurückgewiesen: «Die Information, dass das falsche Knie untersucht worden ist, ist nicht wahr.»

Trotz Unterzahl nach einer Roten Karte gegen Dayot Upamecano (55. Minute) vom FC Bayern München baute Frankreich die Führung durch einen Treffer von Hugo Ekitiké im zweiten Durchgang aus und brachte den Vorsprung über die Zeit. Brasilien kam erst spät durch Bremer zum Anschlusstreffer.

Brasilien ohne Neymar - und ersatzgeschwächt

Die personell geschwächten Brasilianer traten ohne den nicht nominierten Superstar Neymar an. Nationaltrainer Carlo Ancelotti hatte den noch immer teuersten Spieler der Welt wegen fehlender Fitness nicht in sein Aufgebot für die Länderspiele gegen Frankreich und Kroatien (31. März) berufen. Die beiden Spiele sind die letzten Begegnungen der Seleção vor der Bekanntgabe des WM-Kaders für das Turnier im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Damit bleibt eine mögliche letzte WM-Teilnahme des 34-Jährigen, der seit mittlerweile zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten hat, weiter fraglich.

Neben Neymar fehlten beim Rekordweltmeister auch mehrere verletzte Stammkräfte, darunter Alisson, Marquinhos und Éder Militão.