Nach dem Sieg gegen Brasilien bietet Frankreichs Trainer eine neue Startelf auf. Sie sorgt für einen gelungenen Test gegen Kolumbien.

Landover (dpa) - Vizeweltmeister Frankreich hat auch seinen zweiten WM-Test in den USA für sich entscheiden können. Nach dem 2:1 gegen Brasilien gelang gegen Kolumbien mit Bayern-Angreifer Luis Díaz ein 3:1 (2:0)-Erfolg. Für die Pausenführung in Landover in der Nähe von Washington sorgten Désiré Doué mit einem abgefälschten Schuss (30. Minute) und der Ex-Gladbacher Marcus Thuram per Kopf (41.). Doué (56.) erhöhte in der zweiten Hälfte noch. Der für Luis Díaz eingewechselte Jaminton Campaz (77.) verkürzte für Kolumbien.

Nationaltrainer Didier Deschamps hatte eine komplett neue Startformation aufgeboten, auch Stürmerstar Kylian Mbappé und der Münchner Michael Olise saßen daher bis zur 78. Minute auf der Ersatzbank. Das fiel nicht ins Gewicht, nach einer guten Anfangsphase der Kolumbianer setzte sich der Favorit durch. Die Franzosen treffen bei der WM auf Senegal, Norwegen sowie den Sieger des Playoff-Spiels zwischen dem Irak und Bolivien.

Kolumbien war Kroatien zuletzt 1:2 unterlegen und spielt bei der WM in der Vorrunde gegen Usbekistan, Portugal und den Sieger der Playoff-Partie DR Kongo gegen Jamaika. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni.