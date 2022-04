Eintracht Frankfurt muss nach dem überraschenden Coup gegen den FC Barcelona das Halbfinal-Hinspiel gegen West Ham United ohne Schlüsselspieler Kristijan Jakic in Angriff nehmen.

Barcelona (dpa) - Der 24 Jahre alte Kroate holte sich beim 3:2-Erfolg im Camp Nou die dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb der Europa League und wird am 28. April beim Hinspiel in London fehlen. Trainer Oliver Glasner hofft, dass bis dahin Djibril Sow nach einer Kniezerrung wieder zurückkehrt und dann mit Kapitän Sebastian Rode das zentrale Mittelfeld bildet. In Barcelona war Sow ausgefallen, zuletzt saß Rode häufiger auf der Bank.